الأهلي يدخل معسكرا مغلقا الأحد المقبل استعدادَا لمبارة الزمالك..وشكوك حول مشاركة إيفونا

إستقر الجهاز الفنى لفريق الأهلى على الاستعداد بشكل طبيعى لمباراة الزمالك فى نهائى كأس مصر, حيث سيدخل الفريق معسكرا مغلقا يوم الأحد المقبل استعدادا للمباراة وسيخوض الفريق تدريباته بشكل طبيعى دون أى تغيير.

يذكر أن الأهلى سيواجه الزمالك فى نهائى كأس مصر يوم الاثنين المقبل بعد تأهل المارد الأحمر على حساب بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل هدف, فيما نجح الزمالك عبور سموحة بنتيجة3/4 بضربات الترجيح.

وعلي جانب أخر واصل الجابونى ماليك إيفونا مهاجم الفريق أداء برنامجه التأهيلى الذى يخضع له بسبب إصابته بشد فى منشأ العضلة الضامة حيث لم يشارك اللاعب بعد فى التدريبات الجماعية منذ إصابته فى مباراة الملعب المالى فى الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

يذكر أن إيفونا لم تحدد بعد مدى إمكانية مشاركته فى مباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك المحدد لها يوم الاثنين المقبل فى نهائى كأس مصر.

فيما شهد مران الأهلى اليوم الجمعة عودة المهاجم الغانى جون أنطوى للمشاركة فى التدريبات الجماعية لأول مرة منذ إصابته بجزع فى مفصل الكاحل خلال مشاركته فى مباراة الترجى التونسى فى بطولة الكونفدرالية.

وشارك انطوى فى المران كاملا إلا أن مشاركته فى مباراة الزمالك فى نهائى كأس مصر لم تحدد بعد وتتوقف على وجهة النظر الفنية لفتحى مبروك المدير الفنى للأهلى.

فيما حصل الثنائى عماد متعب مهاجم الفريق, ومسعد عوض حارس المرمى على إذن من مدرب الفريق فتحى مبروك, ومدير الكرة علاء عبدالصادق للتغيب عن المران لظروف خاصة.

ومن المنتظر أن يشارك اللاعبان فى مران الفريق غدا السبت استعدادا لمباراة الفريق القادمة أمام الزمالك فى نهائى كأس مصر .

ومن جانبه قرر الجهاز الفنى منح حسام عاشور لاعب الوسط المدافع راحة من تدريبات اليوم بعد مشاركته فى مباراة الفريق الأخيرة أمام بتروجيت فى نصف نهائى كأس مصر والتى فاز فيها الأهلى على الفريق البترولى 3-1,ومن المنتظر أن يشارك عاشور فى التدريبات غدا