صورة زوجة أبو عوف الجديدة تفضح الصحافة

تحت عنوان "الظهور الأول لزوجة عزت أبو عوف الجديدة"، نشرت بعض المواقع الالكترونية صورة تجمع الفنان عزت أبو عوف بسيدة قالوا إنها زوجته الجديدة.

"سيدتي نت" اتصلت بعزت أبو عوف لسؤاله عن حقيقة هذه الصورة، فقال مستغرباً الأخبار المتداولة، إن زوجته أميرة أصلاً لا تحب التصوير ولا الظهور إعلامياً، موضحاً أن الصورة المتداولة هي لشقيقته منال أبو عوف، والتقطت الصورة أثناء زيارة بعض الفنانين مع الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي له في منزله.

وأنهى كلامه قائلاً "كفاية أخبار كاذبة ليس لها داع، فأميرة أبعد ما يكون عن الظهور في وسائل الإعلام".

يذكر أن هذه الصورة فضحت تساهل وسائل الإعلام في التعامل مع أخبارها وتناقلها دون التأكد من مصدرها.