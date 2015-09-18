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هل تتحول ابنة براد بيت وAngelina jolie جنسياً

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الجمعة 18-09-2015 17:11

استعانت النجمة العالمية Angelina jolie وزوجها الممثل الشهير براد بيت بمعالج نفسي، لمعرفة الطريقة الأفضل للتعامل مع ابنتهما شيلوه، البالغة من العمر 9 أعوام.

شيلوه تثير القلق بسبب رفضها ارتداء الفساتين والملابس الخاصة بالفتيات، أو إطالة شعرها وارتداء الحلي كأيّ فتاة في عمرها.

وصرّحت Angelina أنّ ابنتها تصرّ على ارتداء ملابس الذكور، ولذلك بدأت بإخضاعها لاستشارات نفسية، خوفاً من أن تعاني من فقدان أو تخبّط هويتها الجنسية، فيما بعد، مما قد يسبّب لها عزلة عن أشقائها.

وأكدت أنّها ستقضي مزيداً من الوقت مع ابنتها، لتلافي أية مشاكل نفسية قد تعاني منها خلال الفترة المقبلة، في حين أرجأت وزوجها قرارهما بتحوّل ابنتهما جنسياً لحين التأكد من ميول ابنتهما الجنسية، فربما الطفلة الآن تفضّل ارتداء ثياب الأولاد والتصرّف مثلهم، ولكن من يدري، ربما يتحوّل الأمر في مراهقتها لتصبح أكثر أنوثة مما هي عليه؟

يُذكر أن شيلوه هي الطفلة البيولوجية الأولى لبراد بيت و Angelina jolie، وأنجباها في أيار/مايو 2006.

 

 

 

 

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