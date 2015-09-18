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سيف علي خان: "لست مستعجلاً على الانجاب من كارينا"

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الجمعة 18-09-2015 17:12

ذكرت مصادر صحفية أنّ نجم بوليوود سيف علي خان، ليس في عجلة من أمره للانجاب من زوجته النجمة كارينا كابور.

وكان سيف قد صّرح لوكالة "Press Trust of India" الهندية بالقول: "لست متحمسّاً كثيراً لأن أصبح أباً في هذه الفترة"، وهذا ما قالته كارينا إنّها لن تنجب في هذه الفترة من سيف، بسبب انشغالهما بالأعمال الفنية، ولن يفكّرا بالانجاب قبل سنتين.

وكان سيف وكارينا قد تزوّجا في أكتوبر عام 2012، ولديه طفلان، سارة وابراهيم، من زوجته السابقة الممثلة أمريتا سينج.

 

 

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