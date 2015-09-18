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كريس كولنز يغني لنجوى كرم

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الجمعة 18-09-2015 17:38

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للنجم الكندي الشهير Christian Collins وهو يغني أغنية "ورود الدار" للنجمة اللبنانية نجوى كرم.
وكان Christian قد نشر الفيديو بنفسه، عبر حسابه الرسمي، على تطبيق سنابتشات.
ويظهر النجم (19 عاماً) في الفيديو، وهو يحرك شفتيه، على وقع كلمات أغنية "ورود الدار" بصوت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم.
وعلى الفور، تناقل جمهور النجمة نجوى وروّاد الإنترنت الفيديو، معتبرين أن نجمتهم استطاعت الوصول إلى العالمية والجمهور الغربي حتى بأغانيها القديمة.

 

كيف كانت النجمات العربيات قبل التجميل؟

 

 

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سيدتي

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