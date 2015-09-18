لو مريض قلب.. ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو

أرسلت قارئة تسأل، أنا أعانى من الإصابة بمرض القلب، وانسداد فى الشرايين، وأصبت بهذه الأمراض بسبب زيادة الوزن وتناول الأطعمة الغنية بالدهون، ولكن مع اقتراب عيد الأضحى، أريد أن أعرف كيف أتناول اللحوم وأطعمة العيد بدون حدوث مضاعفات صحية؟

فى هذا السياق، يجيب الدكتور أحمد إبراهيم أخصائى أمراض القلب، مشيرا إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون ومرتفعة السعرات الحرارية من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بأمراض القلب، ولذلك نجد أن الأشخاص أصحاب الأوزان المرتفعة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

ويتابع أخصائى أمراض القلب، أن تناول أطعمة العيد كالفتة والممبار والفشة والكرشة وغيرها قد يتسبب فى حدوث مضاعفات لمريض القلب، حيث إن هذه الأطعمة تحتوى على نسبة عالية من الدهون وتساهم بشكل كبير فى ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم وتراكم الدهون على الأوعية الدموية.

ويؤكد أخصائى أمراض القلب، على ضرورة التقليل على قدر الإمكان من تناول اللحوم وخاصة الكندوز لأنها مرتفعة الدهون، كما يمكنه تناول قطعة صغيرة من لحم الرقبة أو الفخذ البتلو أو الضانى منزوعين الدهون، وتكون مشوية أو مسلوقة حتى تتجنب الإصابة بمضاعفات فى القلب.