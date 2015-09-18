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قبل ما يدخل المدرسة اعرف أهم التطعيمات الواجبة لطفلك لمنع تعرضه للعدوى

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قبل ما يدخل المدرسة اعرف أهم التطعيمات الواجبة لطفلك لمنع تعرضه للعدوى قبل ما يدخل المدرسة اعرف أهم التطعيمات الواجبة لطفلك لمنع تعرضه للعدوى
ترتفع نسب تعرض الأطفال للعدوى عند بداية الفصل الدراسى، أو عند التحاقهم بدور الحضانة، وبالطبع يرجع السبب للاختلاط بالأطفال الآخرين وزيادة فرص التعرض للعدوى.

وللحد من تعرض الأطفال للعدوى بالأمراض المختلفة، نصح أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة الدكتور طلعت حسن سالم، بضرورة تلقى الطفل عددا من التطعيمات الأساسية قبل التحاقه بالفصول المدرسية أو دور الحضانة وأهمها:
>- يجب التأكد من حصول الطفل على اللقاحات الأساسية كالتهاب الكبدى الفيروسى بنوعية A وb.
>- الالتهاب السحائى.
>- الجديرى المائى والحصبة الألمانية.
>- الأنفلونزا الموسمية، ويجب الحرص على تلقيها بشكل خاص لدى الأطفال المصابين بأمراض الحساسية الصدرية وحساسية الجيوب الأنفية.
>كما أكد "طلعت" أن تناول لقاح الأنفلونزا الموسمية لا يعنى عدم التعرض للإصابة بنزلات البرد والتهاب الحلق، فهو لا يمنع العدوى بشكل كامل، ولكنه يعمل على الحد من شدة الأعراض وتقليص المدة التى يستغرقها الجسم فى التعافى من الإصابة بتلك الفيروسات.

كما أكد على ضرورة تكرار هذا التطعيم وتناوله على جرعتين منفصلتين، لضمان نتائج أفضل ووقاية أفضل.

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مصر 365