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بالأرقام – النني ' الدينامو ' الذي قاد ثورة بازل في فيورنتينا

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بالأرقام – النني ' الدينامو ' الذي قاد ثورة بازل في فيورنتينا بالأرقام – النني ' الدينامو ' الذي قاد ثورة بازل في فيورنتينا

كيف ينجح الأهلي في الفوز على الزمالك في نهائي كأس ؟ سؤال من FilGoal.com يُجيب عنه محمد يوسف المدير الفني الحالي لنادي سموحة والأسبق للنادي الأهلي.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك يوم الاثنين في قمة نهائي كأس مصر.

الزمالك تأهل على حساب سموحة ومحمد يوسف والأهلي عبر عقبة بتروجيت وأحمد حسن.

واستعدادا لمباراة القمة يقدم FilGoal.com سلسلة موضوعات (تحليل #في_القمة) عن كيف يفوز الأهلي على الزمالك؟ وماذا يفعل الزمالك للفوز على الأهلي؟

والبداية مع محمد يوسف المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي. وسأل FilGoal.com محمد يوسف (كيف يفوز الأهلي على الزمالك؟).

وأجاب يوسف: "هنالك 4 أشياء على الأهلي فعلها من أجل الفوز على الزمالك والتتويج بكأس مصر".

وسرد يوسف لـFilGoal.com الأشياء الأربعة التي يفعلها الأهلي للفوز على الزمالك وكل ما يلي على لسان المدير الفني الأسبق للأهلي..

"1- التركيز على اللعب خلف طرفي الزمالك وبالتحديد حازم إمام من أجل استغلال الثغرات والتسجيل".

"2- الضغط المبكر على لاعبي الزمالك قبل بداية الهجمة لإيقاف خطورة المهارات الفردية التي يمتاز بها عناصر الفريق الأبيض".

"3- حافز الأهلي أكبر من حافز الزمالك في المباراة وعليه استغلال ذلك. الأهلي لا يريد إنهاء الموسم بدون بطولة ولذلك فيمتلك الحافز الأكبر من وجهة نظري للفوز بالبطولة والفوز على الزمالك. وعليه استغلال ذلك".

"4- الاستغلال المثالي لرهبة لاعبي الزمالك التي تظهر دائما في مواجهة الأهلي. عدم خبرة لاعبي الزمالك والرهبة التي تُصيبهم في مواجهة الأهلي عناصر يجيب أن يستغلها الأهلي للفوز في المباراة".

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