' قادرون على منافسة يوفنتوس '

يؤمن رادجا ناينجولان لاعب خط وسط روما أن فريقه يمر بفترة ازدهار يقدم أداء جيد تجعله قادر على منافسة يوفنتوس بقوة على لقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري.

وجمع روما سبع نقاط من أصل تسع ممكنة بعد خوض ثلاث مباريات في الموسم الجاري كان من ضمنهم الفوز على يوفنتوس نفسه بهدفين لهدف.

ونجح روما أيضا في تحقيق نتيجة إيجابية في مشواره في دوري أبطال أوروبا بالتعادل مع برشلونة بهدف لمثله.

وتحدث ناينجولان لموقع روما الرسمي قائلا:"الفوز على يوفنتوس كان شعور رائع جدا، أعتقد إننا نسير في نفس المستوى معهم".

وأضاف"نحن قادرون على منافستهم خلال الموسم الجاري خاصة إننا أثبتنا للكل إننا فريق قوي ونستطيع هزيمة الفرق الكبرى".