سقوط تشكيل عصابى تخصص فى نشل المواطنين بطنطا

تمكن ضباط المباحث الجنائية بقسم ثان طنطا من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 متهمين، بينهم سيدتان، لهم معلومات جنائية وتخصصوا فى نشل المواطنين وارتكبوا 8 وقائع نشل.

ووردت معلومات لفريق البحث بقيام "محمد م ف"، وشهرته "محمد برهومة"، 35 سنة، عاطل، (مسجل شقى خطر - سرقات بالإكراه) مقيم بمنطقة قحافة – ثان طنطا، و"مروه.س.ا"، وشهرتها "أم أحمد" ،33 سنة، ربة منزل، (لها معلومات - متنوع) مقيمة بمنطقة قحافة – ثان طنطا، و"منى إسماعيل الصواف"، 27 سنة، ربة منزل، ومقيمة بمنطقة قحافة – ثان طنطا.

وكون المتهمون تشكيلًا عصابيًا بزعامة المتهم الأول تخصص فى ارتكاب وقائع النشل، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمة الثانية وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بصحتها واعترفت بـ8 وقائع نشل بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وتحرر المحضر 85 أحوال قسم ثان طنطا وتولت النيابة العامة التحقيق.