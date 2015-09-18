أخبار عاجلة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى نشل المواطنين بطنطا

Google+ Print
سقوط تشكيل عصابى تخصص فى نشل المواطنين بطنطا سقوط تشكيل عصابى تخصص فى نشل المواطنين بطنطا
تمكن ضباط المباحث الجنائية بقسم ثان طنطا من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 متهمين، بينهم سيدتان، لهم معلومات جنائية وتخصصوا فى نشل المواطنين وارتكبوا 8 وقائع نشل.

ووردت معلومات لفريق البحث بقيام "محمد م ف"، وشهرته "محمد برهومة"، 35 سنة، عاطل، (مسجل شقى خطر - سرقات بالإكراه) مقيم بمنطقة قحافة – ثان طنطا، و"مروه.س.ا"، وشهرتها "أم أحمد" ،33 سنة، ربة منزل، (لها معلومات - متنوع) مقيمة بمنطقة قحافة – ثان طنطا، و"منى إسماعيل الصواف"، 27 سنة، ربة منزل، ومقيمة بمنطقة قحافة – ثان طنطا.

وكون المتهمون تشكيلًا عصابيًا بزعامة المتهم الأول تخصص فى ارتكاب وقائع النشل، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمة الثانية وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بصحتها واعترفت بـ8 وقائع نشل بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وتحرر المحضر 85 أحوال قسم ثان طنطا وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365