"لكح" يطالب بالإفراج عن "دومة".. ورئيس الشورى: انت خرجت عن موضوع الجلسة

نائب بالشورى: أرفض قانون الجمعيات.. والنواب ضاحكين: نناقش قانون العمل

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد حمدى منذ 25 دقيقة

شهدت جلسة مجلس الشورى موقفا غريبا خلال جلسة اليوم لمناقشة مشروع قانون خاص بفصل إجراء انتخابات مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات عن النقابات العمالية، حيث وقف النائب حمدي حسن، عن حزب السلام الديمقراطي، رافضا مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وهو ما أثار ضحك النواب، وجلس النائب في مقعده يسأل باستغراب عن سر ضحك زملائه، وأخبره النواب أنهم يناقشون قانون العمال.

فيما عقب أحمد فهمي، رئيس المجلس، قائلا له: "يبقى صحصح المرة الجاية"، وبمرور دقائق قليلة أخطأ نائب المصريين الأحرار هيلا سلاسي ميخائيل، فعندما جاء الدور على كلمته قال إنه يرفض مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وغضب النواب بشدة ونظر له بعضهم قائلين له: "يوه ركزوا بقى".

فيما خرج النائب رامي لكح، عضو حزب "مصرنا"، عن المناقشات وطالب رئيس الجمهورية بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم الناشط السياسي أحمد دومة، وهو الأمر الذي أثار همهمات بين نواب حزب الحرية والعدالة، ورد عليه فهمي بقوله: "انت كده خرجت عن الموضوع".