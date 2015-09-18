ضبط متعهد توريد بطنطا بحوزته 6 أطنان و400 كيلو سكر تموينى مدعم ناقص الوزن

الغربية ـ عادل ضرة

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط متعهد توريد مقيم حلقة القطن ثان طنطا وبحوزته 6 أطنان و400 كيلو سكر تموينى مدعم.

>وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا بضبط طارق ا س 48سنة، متعهد توريد - مقيم بشارع حلقة القطن – ثان طنطا لقيامه توريد كميات سكر تموينى ناقص الوزن وباستهداف المخزن بشارع سعيد دائرة القسم تم ضبط 6 أطنان و400كيلو سكر تموينى مدعم معبأ لصالح وزارة التضامن.

> وبمراجعة أوزان العبوات تبين أنها ناقصة الوزن بمقدار (11,096جرام) بالكيلو الواحد وبسؤاله اعترف بذلك تحرر المحضر 22559 جنح قسم ثان طنطا وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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