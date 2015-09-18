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دعوى تطالب بوقف الانتخابات البرلمانية لحين توافر مبدأ تكافؤ الفرص

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دعوى تطالب بوقف الانتخابات البرلمانية لحين توافر مبدأ تكافؤ الفرص دعوى تطالب بوقف الانتخابات البرلمانية لحين توافر مبدأ تكافؤ الفرص
اقام المهندس صلاح عبدالله سند مرشح حزب فرسان ب دائرة أكتوبر، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الجمعة، يطالب خلالها بوقف العملية الانتخابية بالكامل، لحين تعديل قرارات اللجنة العليا للانتخابات بما يتفق مع أحكام الدستور وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وعدم دستورية قرارات اللجنة العليا للانتخابات لعدم دستوريتها.

اختصمت الدعوى رقم ٧٨٤٥٣ لسنة ٦٩ ق، رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة الفرعية للانتخابات بالجيزة بصفتهما، وذكر الطاعن أنه مرشح بدائرة ٦ أكتوبر وتقدم بأوراق ترشحه فى فبراير الماضى إلا أن الانتخابات توقفت وفوجئ ببعض المنافسين له بعدم توقف الدعاية فى الدائرة، ولكنه لم يفعل احتراماً لقرارات اللجنة العليا للانتخابات بحظر الدعاية، بما يخالف نص المادة التاسعة من الدستور والتى تلزم الدولة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تميز.

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