القبض على تاجر لبيع الأسلحة النارية غير المرخصة بنجع حمادى

تمكن ضباط وحدة مباحث فرع البحث الجنائى بنجع حمادى، والقوة المرافقة لهم، برئاسة اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، من ضبط تاجر أسلحة نارية بدون ترخيص، وبحوزته 4 قطع سلاح، وكمية من الذخيرة.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد ضبط "قاسم.ع.س"، 25 سنة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية قتل وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الاتجار، وعثر بحوزته على بندقية إسرائيلى الصنع وبندقية آلية وبندقية آلية أمريكية الصنع ماركة بوشكا، وطبنجة ماركة براوننج بلجيكى الصنع، و160 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، تحرر محضر بالواقعة بعد التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.