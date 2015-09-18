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دعوى تطالب بشطب حافظ أبو سعدة من كشوف المرشحين عن دائرة المعادى

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دعوى تطالب بشطب حافظ أبو سعدة من كشوف المرشحين عن دائرة المعادى دعوى تطالب بشطب حافظ أبو سعدة من كشوف المرشحين عن دائرة المعادى
أقام تامر صلاح إبراهيم المرشح بدائرة المعادى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، اليوم الجمعة، للطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بقبول أوراق حافظ أبو سعدة المرشح فى نفس الدائرة، مطالباً باستبعاده من خوض الانتخابات وشطبه من كشوف المرشحين.

اختصمت الدعوى رقم ٧٨٤٥٠ لسنة ٦٩ ق كلا من حافظ أبو سعدة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وذكرت أن الطاعن نمى إلى علمه أن حافظ أبو سعدة متهم فى القضية رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠١١ حصر تحقيق نائب عام بخصوص تلقى أموال من الخارج والقضية مازالت بالتحقيقات وبها حظر نشر.

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