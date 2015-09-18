إخلاء سبيل موظف "بريد هليوبوليس"على ذمة اتهامه بالاتجار فى الترامادول

أخلت نيابة النزهة سبيل موظف بكفالة 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بالاتجار فى الترامادول أثناء تأدية عمله داخل مكتب بريد هليوبوليس بمصر الجديدة، مع استمرار حبس المتهم لصدور حكم ضده بالحبس سنتين فى قضية تبديد.

كشفت تحقيقات المستشار أحمد وجيه، رئيس نيابة النزهة، فى القضية رقم 17489 جنح لسنة 2015، أن "سمير.م.م"، موظف بالهيئة القومية للبريد، واعترف أنه يتاجر فى الترامادول منذ فترة قريبة، بسبب مروره بضائقة مالية.

وأقر المتهم: "حصلت مشاكل كتير بينى وأهل بيتى بسبب الظروف المالية اللى بأمر بيها، ورغم أن مرتبى الشهرى 3 آلاف جنيه، لا يكفينى إلا نصف الشهر، ومع اقتراب موعد الدراسة، وعيد الأضحى، ازدادت حدة المشاكل بسبب الطلبات الكتير".

وأضاف المتهم: " يوم القبض عليا كان معايا 4 شرايط من الترامادول داخل كل شريط 10 أقراص، يعنى 40 قرصا، وحوالى 150 جنيها، والهاتف، اللى كنت بتواصل بيه مع الزباين، لكن الحقيقة عمرى ما بعت لحد معرفوش ومش بتعامل غير مع موظفين مكتب البريد اللى بشتغل فيه".

كان رجال مباحث النزهة بقيادة الرائد محمد مكاوى، ومعاونه أحمد عبد العظيم معاون تمكنا من ضبط المتهم، أمس، داخل مكتب بريد هليوبوليس المجاور لمحكمة مصر الجديدة، بعد ورود بلاغ ببيعه لمواد المخدرة لعدد من الموظفين بمكتب البريد.