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آلاف العراقيين يشاركون فى مظاهرات للتنديد ببطء الاصلاحات الحكومية

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آلاف العراقيين يشاركون فى مظاهرات للتنديد ببطء الاصلاحات الحكومية آلاف العراقيين يشاركون فى مظاهرات للتنديد ببطء الاصلاحات الحكومية
خرج عشرات ألاف من العراقيين مساء اليوم الجمعة في مظاهرات صاخبة اجتاحت عددا من العراقية للتنديد ببطء الاجراءات الحكومية في تنفيذ حزمة الاصلاحات الحكومية التي أعلنتها منذ أكثر من شهر.

وطافت المظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد ومدن البصرة والكوت والناصرية والديوانية وكربلاء والنجف وبابل وواسط حاملين أعلام العراق وشعارات تطالب رئيس العراقية حيدر العبادي بتسريع تطبيق حزمة الاصلاحات الحكومية والبرلمانية وعدم الرضوخ لهيمنة الكتل السياسية التي تقلل من أهمية المظاهرات.

وأحاطت القوات العراقية من الجيش والشرطة والأجهزة الامنية أماكن المظاهرات وفرضت طوقا امنيا فيما اتسمت المظاهرات بطابعها السلمي.
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