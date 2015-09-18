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محمود عباس يزور موسكو الأسبوع المقبل

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محمود عباس يزور موسكو الأسبوع المقبل محمود عباس يزور موسكو الأسبوع المقبل
يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موسكو الاسبوع المقبل حيث يشارك في تدشين المسجد الكبير في العاصمة الروسية، بحسب ما اعلنت سفارة فلسطين في روسيا الجمعة.

وقال احمد مصلح الملحق الاعلامي في السفارة لفرانس برس ان "الرئيس عباس سيصل الاسبوع المقبل. سيشارك في تدشين المسجد الكبير في موسكو" الذي يعيد فتح ابوابه الاربعاء بعد اشغال استمرت اعواما عدة.

من جهته، صرح نبيل ابو ردينة المتحدث باسم عباس لفرانس برس ان "الرئيس عباس سيتوجه في 23 الجاري إلى موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين روس".

بدوره، يتوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاسبوع المقبل إلى روسيا حيث يبحث مع بوتين وجود قوات روسية في سوريا.

وأورد مكتب نتانياهو ان الاخير "سيعرض الاخطار التي تهدد اسرائيل اثر التعزيز العسكري (الروسي) على الساحة السورية وتسليم اسلحة لحزب الله ومنظمات ارهابية اخرى".

وكان عباس التقى بوتين في ابريل الفائت في اطار زيارة رسمية لموسكو استمرت ثلاثة ايام.

وسيعيد المسجد الكبير في موسكو، وهو الاكبر في أوروبا فتح ابوابه الاربعاء بعد اشغال استمرت اربعة اعوام. وتضم روسيا نحو عشرين مليون مسلم.
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