مصادر يمنية : سقوط 34 قتيلاً من الحوثيين وقوات صالح فى محافظة تعز

لقي 34 مسلحاً من الحوثيين وقوات الجيش الموالي للرئيس اليمني السابق علي صالح حتفهم اليوم الجمعة، وجرح 22 آخرون في محافظة تعز (256 كم ) جنوب العاصمة صنعاء.

ولم يتأكد النبأ من مصادر طبية او رسمية.

وأفادت مصادر صحفية يمنية لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.ا)، أن الحصيلة جراء غارات شنها طيران التحالف العربي على مواقع وتجمعات لهم إلى جانب المواجهات التي دارت مع المقاومة الشعبية في جبهات مختلفة.

وبحسب المصادر، فإن المواجهات أسفرت ايضاً عن سقوط خمسة قتلى من رجال المقاومة وجرح 18 آخرين.

وأشارت المصادر إلى أن غارات التحالف استهدفت عدة مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي وصالح وتركزت الغارات على مقر الدفاع الجوي ومنطقة الوعش والمطار القديم إلى جانب حدائق الصالح.

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