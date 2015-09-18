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بعثة الحج السياحى بالمدينة المنورة تنهي إجراءات تفويج ضيوف الرحمن الى مكة

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بعثة الحج السياحى بالمدينة المنورة تنهي إجراءات تفويج ضيوف الرحمن الى مكة بعثة الحج السياحى بالمدينة المنورة تنهي إجراءات تفويج ضيوف الرحمن الى مكة

أنهت بعثة الحج السياحي بالمدينة المنورة برئاسة صبح عبد الفتاح إجراءات تفريج ضيوف الرحمن الذين انتهوا من زيارة المسجد النبوي الشريف فى الموسم الأول قبل بداية مناسك الحج والذين بلغ عددهم 6 الاف و122 حاجا .

وقال عبد الفتاح – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن أوضاع الحجاج المصريين بخير ولا يوجد أي أمراض أو أوبئة بينهم .

من جانبه , أكد باسل رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أن اللجنة المشكلة من وزارة السياحة والغرفة في حالة إنعقاد دائم لمتابعة إكتمال إجراءات تسكين الحجاج الوافدين من المدينة والقادمين من ومراجعة خدمات الطوافة .

وأضاف أن لجنة السياحة الدينية إجتمعت مع المطوفين للتأكيد على جودة الخدمات وتوفير عدد كاف من المكيفات وتوفير وجبات غذائية ساخنة لضيوف الرحمن وأثاث مريح لإقامة الحجاج في منى وعرفات , مؤكدا أنه سوف يجرى معاينة للمخيمات يوم بعد غد الأحد .

وأوضح السيسى أن وزارة السياحة إستعانت ب` 20 واعظا هذا العام وبدأوا فى إلقاء الدروس الدينية على حجاج السياحة من خلال الندوات التى يتم تنظيمها لهم , لافتا إلى أن تلك الندوات تهدف إلى شرح كيفية أداء مناسك الحج والرد على كافة الاستفسارات الدينية للحجاج , وأشار إلى انه تم التنبيه على الحجاج بعدم التحدث فى أمور السياسة حتى لا تفسد الفريضة .

وقال إن شركات السياحة التى تنظم برامج الحج ال`4 و5 نجوم تنافست على التعاقد مع مشاهير الدعاة أصحاب الجماهيرية والذين يفضلونهم من بينهم الدكتور احمد عمر هاشم , والشيخ محمد حسان , والدكتور سعد الهلالي , والشيخ خالد الجندي ..وأن معيار التعاقد هو ثقة ضيوف الرحمن وخاصة أصحاب الفكر الوسطى بعيدا عن التحزب .

وأكد محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة رئيس البعثة والمشرف على الحج السياحي أن غرفة عمليات الحج السياحي لم ترصد أي مخالفات جسيمة للشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج السياحي حتى ألان وأن أي شكوى يتم التعامل الفوري لحلها , مشيرا إلى أن لجان بعثة الحج السياحي تنتشر في كافة المناطق التي يقيم بها الحجاج لضمان توفير سبل الراحة وجودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وحذر شعلان من أي تهاون أو تقصير أو إهمال تقوم به أي شركة سياحية ضد مصلحة الحاج , لافتا إلى أن الوزارة سوف تطبق الدور الرقابي المنوط بها للحفاظ على حقوق ضيوف الرحمن .

ومن جانبها , أشارت إيمان قنديل رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية نائب رئيس البعثة الى إكتمال وصول حجاج السياحة أمس , مؤكدة أن برامج الحج البري والاقتصادي يقيم معظم المشاركين فيها لمدة تصل إلى5 أيام في فنادق 4و5 نجوم أمام الحرم قبل إنتقالهم إلى منطقة العزيزية القريبة من مشاعر المقدسة , استعدادا للتصعيد إلى عرفات حيث يقيمون في أبراج فاخرة هناك مع قيام الشركات المنفذة بتوفير أتوبيسات لنقل الحجاج فى مواقيت الصلاة.

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أونا

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