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غدا.. شريف سامى يؤدى اليمين وزيرا للاستثمار

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غدا.. شريف سامى يؤدى اليمين وزيرا للاستثمار غدا.. شريف سامى يؤدى اليمين وزيرا للاستثمار
يؤدى شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، غدا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وزيرا للاستثمار، خلفا لأشرف سالمان.

أكدت مصادر لـ "اليوم السابع" أن أشرف سالمان وزير الاستثمار السابق أنهى كل متعلقات من الوزارة، ووجه الشكر ومساعديه ومكتبه.

من المنتظر أن يعقد شريف سامى غدا اجتماعا بقيادات الوزارة ويتعرف على العاملين فيها، فور انتهاء لقاء الجديدة بالرئيس.

وتواجه الوزير الجديد ملفات كبيرة ومعقدة أهمها تعديلات قانون الاستثمار، ومشكلات قطاع الأعمال وكبر سن رؤساء الشركات.


>مصادر: مصطفى مدبولى يؤدى غدا اليمين الدستورية وزيرا للإسكان

مصادر: غادة والى تؤدى اليمين الدستورية غدًا أمام الرئيس السيسى

مصادر: خالد حنفى يحلف غدًا اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى

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مصر 365

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