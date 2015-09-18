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بالصور.. محافظ البحيرة يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى الصدر بدمنهور

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افتتح، اليوم الجمعة، الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، وحدة العناية المركزة الجديدة بمستشفى الصدر بدمنهور، للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.
>اليوم السابع -9 -2015

يأتى ذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى وافتتاح العديد من المشروعات الخدمية فى مختلف القطاعات.

من جانبه أكد الدكتور شحاتة عيسى مدير العناية المركزة بمستشفى الصدر بدمنهور أن الوحدة الجديدة هى أكبر وحدة للعناية المركزة بالمحافظة، وتضم 20 سرير عناية مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات المتطورة
>وتشمل13 جهاز تنفس صناعى.

وأضاف أنه تم الدفع بـ13 طبيبا متخصصا وأكثر من 50 من هيئة التمريض وتم تدربيهم على مواجهة حالات الطب الحرج والعناية المركز الفائقة.
>اليوم السابع -9 -2015

رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد والعقيد حسن مغازى، والمستشار العسكرى وسعد غراب رئيس مدينة دمنهور والدكتور حمدى الطباخ وكيل مديرية الصحة والدكتور رمضان رخا، مدير مستشفى الصدر، والدكتور شحاتة عيسى مدير العناية المركزة بمستشفى الصدر بدمنهور.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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