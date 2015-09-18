اقرأ فى العدد الجديد لصوت المنيا: أسعار اللحوم نار تحرق الغلابة

فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لدعم الصحافة الإقليمية، ينشر "اليوم السابع" العدد الجديد من جريدة صوت المنيا، والتى يتصدر صفحتها الأولى مجموعة من التابعات المتميزة، من بينها أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى، وتجهيز المراكز الانتخابية وإجراءات تأمين الانتخابات.

ومن أبرز العناوين التى تصدرت مانشيتات العدد.

>- أسعار اللحوم نار تحرق الغلابة واللحوم المدعمة طوق النجاة للفقراء

>- تجهيز 587 مركزا انتخابيا و266 مرشحا يتنافسون على 25 مقعدا للفردى

>- مدير الأمن: بدأنا عملية تأمين الانتخابات بالتعاون مع القوات المسلحة

>- تجديد الخطاب الدينى أهم الدوافع لتقدم مصر

>- سرق مليون جنيه من جاره لإتمام زفافه

>- حل مجلس إدارة نادى المنيا وتعيين مجلس مؤقت برئاسة الصاوى

وتناول العدد مجموعة من الموضوعات المهمة من بينها:

>- تعليم المنيا يبدأ الحملة القومية لصيانة المدارس وتجميلها

>- محافظ المنيا يوافق على حل 129 جمعية أهلية بالمنيا

>- محافظ المنيا يوافق على إنشاء 6 مصانع جديدة بالمنطقة الصناعية

>- المنيا ترفع درجة الاستعداد خلال أيام عيد الأضحى

>- انتهاء أعمال تطوير مستشفى المنيا العام وأبو قرقاص وتجديد 23 وحدة طب أسرة

>- القوات المسلحة توزع 68 ألف كرتونة مواد غذائية على أهالى المنيا

>- إقالة مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة مطاى

وينشر العدد الجديد تحقيقا مميزا عن قانون جديد لتجريم حرمان المرأة من الميراث، وقال الدكتور عبد الله النجار من يعتدى على حق الميراث يعتدى على حق الله، وقال الأنبا أنطونيوس حق المرأة فى الميراث لا يختلف عليه عاقل.



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