نفوق كميات من الأسماك بنهر النيل فى إيتاى البارود بالبحيرة

شهدت قرية نكلا العنب التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة ظهور كميات كبيرة من الأسماك النافقة على سطح نهر النيل، لأسباب غير معلومة، وسادت حالة من الذعر بين المواطنين، وامتنع الأهالى عن شراء الأسماك خوفا من تسرب الأسماك النافقة إلى الأسواق.

وقال إبراهيم صالح، رئيس مدينة إيتاى البارود، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مستمرة لمتابعة تلك الأزمة، مشيرا إلى أنه تم أخذ عينات من الأسماك النافقة وإرسالها للتحليل فى المعامل المركزية، وجار سحب عينات من مياه نهر النيل بالمنطقة لمعرفة مدى تلوث مياه النيل فى هذه المنطقة.

من جهته وجه الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، شركة مياه الشرب وأجهزة الصحة والوحدة المحلية بمتابعة نتائج تحليل عينات مياه الشرب التى تم أخذها، كما وجه بتشكيل لجنة تضم الصحة والتموين ومباحث التموين والطب البيطرى والوحدة المحلية والثروة السمكية، لإجراء مسح شامل للأسواق بكل المدن المطلة على فرع النيل لجمع أى أسماك نافقة وإعدامها.