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نقابتا العلاج الطبيعى والمهندسين بالإسكندرية فى مؤتمر عن الأجهزة التعويضية

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نقابتا العلاج الطبيعى والمهندسين بالإسكندرية فى مؤتمر عن الأجهزة التعويضية نقابتا العلاج الطبيعى والمهندسين بالإسكندرية فى مؤتمر عن الأجهزة التعويضية
نظمت نقابة العلاج الطبيعى بالإسكندرية المؤتمر الأول للعلاج الطبيعى والأجهزة التعويضية والذى أقيم صباح اليوم، تحت رعاية وزير الصحة، ومحافظ الإسكندرية، وشاركت فيه نقابة المهندسين بالإسكندرية، وضم ممثلين عن النقابة منهم المؤتمر المهندس هادر ميتو، وكيل النقابة، والمهندس هيثم الحريرى رئيس لجنة الرعاية الصحية.

وقالت المهندسة سمر شلبى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، إن النقابة حريصة دائمًا وبشكل مستمر على المشاركة فى كل الفعاليات التى تخص المجال الهندسى والمجالات المختلفة التى تخدم الصالح العام.

وأشار المهندس هادرميتو، وكيل النقابة، إلى أن مشاركة النقابة فى هذا المؤتمر جاءت للوقوف على أحدث التطورات التى تحدث فى مجال العلاج الطبيعى والأجهزة التعويضية والتى تعتمد على العمليات الهندسية فى المقام الأول، وأهميتها فى مساعدة العديد من المصريين فى ممارسة أعمالهم وحياتهم بشكل طبيعى.

وأكد المهندس هادر إلى أن النقابة تسعى إلى التوسع فى وجود أقسام للهندسة الطبية فى مختلف الجامعات على مستوى الجمهورية مما يساعد فى خلق كوادر هندسية بأعداد أكبرمن العدد الحالى بدلا من الاعتماد على فنين .

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مصر 365