طعن على 4 مرشحين بالمحلة أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا

تقدم شريف بسمسم صبرى المحامى والمرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة بـ4 طعون أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة ضد أحمد القطان أمين عام حزب النور السلفى بالغربية ومرشح الحزب عن بندر المحلة وضد جمال حسين وهدان مرشح حزب المصريين الأحرار وأحمد الشعراوى مرشح حزب الحركة الوطنية ومحمود شحاتة مرشح حزب مستقبل وطن.

وطالب باستبعادهم من خوض الانتخابات البرلمانية لانتماء الأول لحزب النور السلفى والثانى والثالث للحزب الوطنى المنحل والأخير لصدور حكم قضائى ضده لاستيلائه على أرض ملك الدولة.

وطالب فى الطعن رقم 24388لسنة 22 ق باستبعاد مرشح حزب النور السلفى لانتمائه لحزب ذو مرجعية دينية وليس حزب مدنى ويأخذ من العمل السياسى ستارا ووسيلة للوصول إلى مجلس النواب ولم يقدم ما يفيد أنه حزب غير دينى كما أن الحزب هو الذراع السياسية للدعوة السلفية بالإسكندرية، والتى تقوم على الأفكار المتشددة.

كما تقدم شريف بسمسم صبرى بطعن يحمل رقم 24387 لسنة 22ق ضد الدكتور محمود شحاتة مرشح حزب مستقبل وطن عن مدينة المحلة لصدور حكم قضائى ضده كونه رئيس نادى الصيد بالمحلة بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة وسوء السمعة على –حد وصفه-.

وتقدم سمسم" بطعن يحمل رقم 24389 لسنة 22ق ضد المهندس جمال حسين وهدان مرشح حزب المصريين الأحرار ببندر المحلة لانتمائه لحزب الوطنى المنحل.

كما تقدم "بسمسم" بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا يحمل رقم 24390 لسنة 22ق ضد أحمد الشعراوى لانتمائه للحزب الوطنى المنحل، وستنظر محكمة القضاء الإدارى الطعون المقدمة من المرشحين يومى السبت والأحد لإصدار الأحكام فيها