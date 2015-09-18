نظام غذائي تفقد معه من خمسه الى عشرة كيلو-افقد 10 كيلو قبل العيد بتجربة هذا الأنظمة الغذائية سريعة و مضمونة

حميات تفقد معها #من خمسه الى عشرة كيلو تساعدك على الاستعداد لمناسبة عيد الاضحى مجربة و سريعة المفعول تعرف عليها عبر المقال التالي
كيف تفقد 10 كيلو في اسبوع
ريجيم التمر واللبن :
يمكن فقدان 10 كيلو خلال أسبوع #من خلال ريجيم التمر واللبن ، #من خلال الإلتزام بهذا الريجيم والالتزام بالرياضة أيضاً ، مع مراعاة أن يكون اللبن المتناول خالي الدسم، ويمكن اتباع هذا الريجيم #من خلال الإلتزام بعدد فردي #من الكميات المتناوله في هذا الريجيم #من أعداد التمر المتناول وذلك لأن تناول أعداد فردية #من حبات التمر يجعلها تتحول إلى كربوهيدرات بينما تناول أعداد زوجية #من حبات التمر يجعلها تتحول إلى سكريات وهذا ما لا نريده .
الفطور: ثلاث حبات تمر وكوب #من اللبن ، يتم تناول كأس #من الماء قبل أي شيء ومن ثم تناول 3 حبات #من التمر .
الغداء: خمس حبات #من التمر وكوب #من اللبن ، مع الحرص على ممارسة التمارين الرياضية .
العشاء : ثلاث حبات #من التمر وكوب #من اللبن .
ريجيم السلطة :
يعتمد هذا الريجيم على تناول السلطة فقط وبدون أي إضافة للملح أو زيت الزيتون أو أي غموسات أخرى توضع على السلطة ويفقد الجسم #من خلال هذا الريجيم حوال 10 كيلو في خلال اسبوع واحد مع البقاء في حالة نشاط .
الفطور :صحن #من السلطة مكون #من خيارة واحدة وحبة بندورة متوسطة الحجم وكمية #من أوراق الخس (حسب الرغبة ) وعصير ليمونة بالإضافة إلى ملعقتين #من الخل (خل التفاح الطبيعي ).
الغداء : صحن سلطة مكون #من خيارة وحبة بندورة وخس ( كمية حسب الرغبة ) بقدونس ، فلفل أخضر حبة واحدة ،عصير ليمونة ، خل تفاح ملعقتين طعام .
العشاء : أوراق خس مع عصير حبتين #من الجريب فروت .
إليك طريقتين لـ ريجيم سريع يساعدك في فقدان ١٠ كيلو
غير نمط حياتك :
يجب أن تعلم في البداية ، قوة الدافع وراء فقدان 10 كيلو في إسبوع و ذلك لأن فقدان الكثير #من الوزن السريعة غير صحية .و هناك طرق صحيحة عند فقدان الوزن مع إتباع نظام غذائي متوازن و ممارسة التمارين الرياضية بإنتظام للحفاظ علي وزن ثابت و هذا يساعدك في الحفاظ علي الوزن لأطول فترة ممكنة . و فيما يلي بعض التحذيرات و النصائح التي تساعدك في فقدان 10 كيلو #من وزنك في إسبوع .
لكي تفقد 10 كيلو #من وزنك في الإسبوع سوف تضطر إلي تقليل أو وقف تناول الكربوهيدرات بشكل كامل . و ذلك لأن الكربوهيدرات تحتوي علي أقصي قدر #من السعرات الحرارية ، بينما يجب عليك تناول وجبة متوازنة تحتوي علي القليل #من الكربوهيدرات و بذلك تكون وجبة صحية . يمكنك إكتساب هذه العادة بتناول اللحوم الخالي #من الدهون و الخضرورا و الفواكه ، و بذلك تساعدك في فقدان 10 كيلو في الإسبوع .
يؤكد معظم خبراء التغذية ، أنه يمكنك فقدان 10 كيلو في الإسبوع ، عند الحصول علي قسط كافي #من الراحة فهي جزء لا يتجزأ #من عملية فقدان الوزن . و إذا كنت في محاولة لفقد المزيد #من الوزن سوف تحتاج إلي أن تنام ما بين 8 إلي 10 ساعات . حيث أنه كلما شعرت براحة أكثر ، كلما كان هناك سرعة في فقدان الوزن .
عندما تستيقظ في الصباح يجب عليك تناول 2 كوب #من الماء البارد قبل الخروج لأي مكان . بالإضافة إلي الخروج للسير حوالي 15 دقيقة سيراُ علي الأقدام ولا تبالغ في الممارسة حتي لا تشعر بالتعب لأن كل ما تحتاج إليه هو تجديد نشاط عملية الأيض . و أول شئ يجب أن تتجنبه في الصباح هو تناول كوب القهوة لأنه يؤدي إلي إحتباس الماء و الإنتفاخ . يمكنك تناول الشاي الأخضر أو العصائر الطبيعية إذا كان جسمك لعناصر أكثر أفادة له .
تناول الماء المثلج علي مدار اليوم لمدة أسبوع كامل . يساعدك الماء البارد علي حق السعرات الحرارية بشكل أسرع . لأن الجسم يحتاج إلي إستخدام السعرات الحرارية لتسخين الماء .
و إليك خطة 7 أيام لفقدان 10 كيلو #من وزنك :
اليوم الأول ، تناول فواكه فقط :
يسمح بتناول جميع أنواع الفاكهة ما عدا الموز . و يفضل تناول كل #من التفاح و البطيخ و جميع الحمضيات . و يمكنك تناول الكمية التي تريدها .و يفضل تناول الفاكهة الطازجة و ليس المعلبة .
اليوم الثاني ، تناول الخضروات فقط :
يمكنك تناول الخضار النيئة أو المسلوقة فقط .مع إضافة القليل #من الملح أو الفلفل الأسود أو الحليب أو الزيت أو الزبدة أثناء إعداد هذه الخضار .
اليوم الثالث ، تناول الفواكه و الخضروات :
يسمح بتناول الفواكه و الخضروات في هذا اليوم . و يجب عدم إستخدام الزيت أو الزبدة أو الجبن أو الحليب أثناء إعداد الخضار . و يسمح فقط بتناول الخضار النيئة أو المسلوقة . و #من الممنوع عدم تناول البطاطا الحلوة و الموز .يمكنك تناول وجبة خفيفة مع إضافة عيدان الكرفس بين الوجبات .
اليوم الرابع ، الموز و الحليب :
تناول ما يقرب #من 8 ثمرات موز مع 3 أكواب #من الحليب الخالي #من الدسم . بالإضافة إلي 1 وعاء #من حساء الخضار علي مدار اليوم .
شوربة الخضار ، عبارة عن البصل و الفلفل الأخضر و الملفوف و الخس و الكرفس المفروم مع الجزر و القليل #من الملح و الفلفل و تركها حتي تغلي لمدة 5 دقائق .
اليوم الخامس ، إضافة الأرز البني :
يمكنك تناول خليط #من الفواكه و الخضروات و كوب صغيرة #من الأرز البني المسلوق . تناول كوب الأرز البني المسلوق مع 6 حبات #من الطماطم و 1 تفاح لعمل سلطة و 1/2 كوب #من الحليب خالي الدسم و 1 برتقال و 1 جريب فروت طوال اليوم .
اليوم السادس ، يوم الخضروات و الأرز :
يجب عدم إستخدام الزيت أو الزبدة أو القشدة أو الجبن أثناء إعداد الخضروات .كما أنه يمكنك تناول المزيد #من سطة الخضار و حساء الخضار طوال اليوم و لكن مع إضافة 1 كوب صغير الأرز البني المسلوق .
#اليوم_السابع ، الأرز و الخضروات و عصير الفواكه :
يمكنك تناول الكثير #من سلطة الخضار أو حساء الخضار مع 1 كوب #من الأرز البني المسلوق و عصير الفواكه الطازج ( يفضل الجريب فروت أو البرتقال )
بالاضافة الى الحميات التالية:
الحمية الاولى لخسارة 10 كيلو في 30 يوم
فطور الصباح
200 ملل حليب خالي الدسم + قهوة + 60 غرام خبز كامل + 10 غرام زبدة + فاكهة + نصف بيضة مسلوقة
الغذاء
100 غرام سلطة + 100 غرام لحم او سمك او حبة بيض + 150 غرام #من النشويات + 30 غرام جبن رجيم + 30 غرام خبز كامل + حبة فاكهة
العشاء
200 غرام خضر خضراء + 120 بروتين + 30 غرام خبز كامل.
الحمية الثانية لخسارة 10 كيلو في الشهر
3 ايام قبل البدء في البرنامج تكون مخصصه للفواكه
نوع واحد كل يوم
مثلا
اليوم الاول يوسفي
اليوم الثاني رمان
اليوم الثالث تفاح
الفطور
كوكتيل فواكه و خضر او فواكه او خضر او حبه فاكهة + حليب او مشتقاته ( مره في اليوم ) + ملعقة عسل او مريى + حفنة مكسرات نيئة + شريحه خبز كامل + قهوة او شاي دون سكر
الساعة العاشره
1 فاكهة + كوب شاي + حفنه مكسرات
الغذاء
اي خضر خضراء ( الابتعاد عن البروكلي و الكرنب لمن يعانون #من الكرش ) اي كميه شوربة او سلطة او … الطهي صحي نسبة الخضروات 50 بالمئه #من الغذاء و نبدا بها و الباقي يكون #من طبخ البيت بكميات قليلة .
الساعة 4
1 فاكهة + كوب شاي + حفنة مكسرات
العشاء قبل 7و نصف
قطعة بروتين مطهو بطريقه صحية + حبوب ( عدس …حمص او رز بني ) نصف كوب.
الحمية الثالثه ودع 10 كيلو في 4 اسابيع
فطور الصباح
قهوة او شاي +شريحه خبز كامل +2 زبادي مع 150 غرام سيريال ( كورون فليكس)
السناك
1 اجاصة +6 حبات بندق +1 زبادي
الغذاء
بروكلي + كرنب + ملعقة زيت زيتون
فاكهة ( حبة اي نوع )
السناك
حبة فاكهة
العشاء
صدر دجاج + 100 غرام #من القمح او رز + حبة فاكهة
نصائح عامة
شرب الماء 2 لتر يوميا
المشي
النوم 8 ساعات
الرجيم الرابع اخسر 10 كيلو في 30 يوم
فطور الصباح
7 تمرات + كوب حليب او زبادي عادي
الغذاء
خضار مطهوة على البخار
او
بروتين مشوي
العشاء
شوربة خضار .
السناك
الفاكهة لكن يجب ان يكون نوع واحد.