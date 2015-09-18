نظام غذائي تفقد معه من خمسه الى عشرة كيلو-افقد 10 كيلو قبل العيد بتجربة هذا الأنظمة الغذائية سريعة و مضمونة

حميات تفقد معها #من خمسه الى عشرة كيلو تساعدك على الاستعداد لمناسبة عيد الاضحى مجربة و سريعة المفعول تعرف عليها عبر المقال التالي

كيف تفقد 10 كيلو في اسبوع

ريجيم التمر واللبن :

يمكن فقدان 10 كيلو خلال أسبوع #من خلال ريجيم التمر واللبن ، #من خلال الإلتزام بهذا الريجيم والالتزام بالرياضة أيضاً ، مع مراعاة أن يكون اللبن المتناول خالي الدسم، ويمكن اتباع هذا الريجيم #من خلال الإلتزام بعدد فردي #من الكميات المتناوله في هذا الريجيم #من أعداد التمر المتناول وذلك لأن تناول أعداد فردية #من حبات التمر يجعلها تتحول إلى كربوهيدرات بينما تناول أعداد زوجية #من حبات التمر يجعلها تتحول إلى سكريات وهذا ما لا نريده .

الفطور: ثلاث حبات تمر وكوب #من اللبن ، يتم تناول كأس #من الماء قبل أي شيء ومن ثم تناول 3 حبات #من التمر .

الغداء: خمس حبات #من التمر وكوب #من اللبن ، مع الحرص على ممارسة التمارين الرياضية .

العشاء : ثلاث حبات #من التمر وكوب #من اللبن .

ريجيم السلطة :

يعتمد هذا الريجيم على تناول السلطة فقط وبدون أي إضافة للملح أو زيت الزيتون أو أي غموسات أخرى توضع على السلطة ويفقد الجسم #من خلال هذا الريجيم حوال 10 كيلو في خلال اسبوع واحد مع البقاء في حالة نشاط .

الفطور :صحن #من السلطة مكون #من خيارة واحدة وحبة بندورة متوسطة الحجم وكمية #من أوراق الخس (حسب الرغبة ) وعصير ليمونة بالإضافة إلى ملعقتين #من الخل (خل التفاح الطبيعي ).

الغداء : صحن سلطة مكون #من خيارة وحبة بندورة وخس ( كمية حسب الرغبة ) بقدونس ، فلفل أخضر حبة واحدة ،عصير ليمونة ، خل تفاح ملعقتين طعام .

العشاء : أوراق خس مع عصير حبتين #من الجريب فروت .

إليك طريقتين لـ ريجيم سريع يساعدك في فقدان ١٠ كيلو

غير نمط حياتك :

يجب أن تعلم في البداية ، قوة الدافع وراء فقدان 10 كيلو في إسبوع و ذلك لأن فقدان الكثير #من الوزن السريعة غير صحية .و هناك طرق صحيحة عند فقدان الوزن مع إتباع نظام غذائي متوازن و ممارسة التمارين الرياضية بإنتظام للحفاظ علي وزن ثابت و هذا يساعدك في الحفاظ علي الوزن لأطول فترة ممكنة . و فيما يلي بعض التحذيرات و النصائح التي تساعدك في فقدان 10 كيلو #من وزنك في إسبوع .

لكي تفقد 10 كيلو #من وزنك في الإسبوع سوف تضطر إلي تقليل أو وقف تناول الكربوهيدرات بشكل كامل . و ذلك لأن الكربوهيدرات تحتوي علي أقصي قدر #من السعرات الحرارية ، بينما يجب عليك تناول وجبة متوازنة تحتوي علي القليل #من الكربوهيدرات و بذلك تكون وجبة صحية . يمكنك إكتساب هذه العادة بتناول اللحوم الخالي #من الدهون و الخضرورا و الفواكه ، و بذلك تساعدك في فقدان 10 كيلو في الإسبوع .

يؤكد معظم خبراء التغذية ، أنه يمكنك فقدان 10 كيلو في الإسبوع ، عند الحصول علي قسط كافي #من الراحة فهي جزء لا يتجزأ #من عملية فقدان الوزن . و إذا كنت في محاولة لفقد المزيد #من الوزن سوف تحتاج إلي أن تنام ما بين 8 إلي 10 ساعات . حيث أنه كلما شعرت براحة أكثر ، كلما كان هناك سرعة في فقدان الوزن .

عندما تستيقظ في الصباح يجب عليك تناول 2 كوب #من الماء البارد قبل الخروج لأي مكان . بالإضافة إلي الخروج للسير حوالي 15 دقيقة سيراُ علي الأقدام ولا تبالغ في الممارسة حتي لا تشعر بالتعب لأن كل ما تحتاج إليه هو تجديد نشاط عملية الأيض . و أول شئ يجب أن تتجنبه في الصباح هو تناول كوب القهوة لأنه يؤدي إلي إحتباس الماء و الإنتفاخ . يمكنك تناول الشاي الأخضر أو العصائر الطبيعية إذا كان جسمك لعناصر أكثر أفادة له .

تناول الماء المثلج علي مدار اليوم لمدة أسبوع كامل . يساعدك الماء البارد علي حق السعرات الحرارية بشكل أسرع . لأن الجسم يحتاج إلي إستخدام السعرات الحرارية لتسخين الماء .

و إليك خطة 7 أيام لفقدان 10 كيلو #من وزنك :

اليوم الأول ، تناول فواكه فقط :

يسمح بتناول جميع أنواع الفاكهة ما عدا الموز . و يفضل تناول كل #من التفاح و البطيخ و جميع الحمضيات . و يمكنك تناول الكمية التي تريدها .و يفضل تناول الفاكهة الطازجة و ليس المعلبة .

اليوم الثاني ، تناول الخضروات فقط :

يمكنك تناول الخضار النيئة أو المسلوقة فقط .مع إضافة القليل #من الملح أو الفلفل الأسود أو الحليب أو الزيت أو الزبدة أثناء إعداد هذه الخضار .

اليوم الثالث ، تناول الفواكه و الخضروات :

يسمح بتناول الفواكه و الخضروات في هذا اليوم . و يجب عدم إستخدام الزيت أو الزبدة أو الجبن أو الحليب أثناء إعداد الخضار . و يسمح فقط بتناول الخضار النيئة أو المسلوقة . و #من الممنوع عدم تناول البطاطا الحلوة و الموز .يمكنك تناول وجبة خفيفة مع إضافة عيدان الكرفس بين الوجبات .

اليوم الرابع ، الموز و الحليب :

تناول ما يقرب #من 8 ثمرات موز مع 3 أكواب #من الحليب الخالي #من الدسم . بالإضافة إلي 1 وعاء #من حساء الخضار علي مدار اليوم .

شوربة الخضار ، عبارة عن البصل و الفلفل الأخضر و الملفوف و الخس و الكرفس المفروم مع الجزر و القليل #من الملح و الفلفل و تركها حتي تغلي لمدة 5 دقائق .

اليوم الخامس ، إضافة الأرز البني :

يمكنك تناول خليط #من الفواكه و الخضروات و كوب صغيرة #من الأرز البني المسلوق . تناول كوب الأرز البني المسلوق مع 6 حبات #من الطماطم و 1 تفاح لعمل سلطة و 1/2 كوب #من الحليب خالي الدسم و 1 برتقال و 1 جريب فروت طوال اليوم .

اليوم السادس ، يوم الخضروات و الأرز :

يجب عدم إستخدام الزيت أو الزبدة أو القشدة أو الجبن أثناء إعداد الخضروات .كما أنه يمكنك تناول المزيد #من سطة الخضار و حساء الخضار طوال اليوم و لكن مع إضافة 1 كوب صغير الأرز البني المسلوق .

#اليوم_السابع ، الأرز و الخضروات و عصير الفواكه :

يمكنك تناول الكثير #من سلطة الخضار أو حساء الخضار مع 1 كوب #من الأرز البني المسلوق و عصير الفواكه الطازج ( يفضل الجريب فروت أو البرتقال )

بالاضافة الى الحميات التالية:

الحمية الاولى لخسارة 10 كيلو في 30 يوم

فطور الصباح

200 ملل حليب خالي الدسم + قهوة + 60 غرام خبز كامل + 10 غرام زبدة + فاكهة + نصف بيضة مسلوقة

الغذاء

100 غرام سلطة + 100 غرام لحم او سمك او حبة بيض + 150 غرام #من النشويات + 30 غرام جبن رجيم + 30 غرام خبز كامل + حبة فاكهة

العشاء

200 غرام خضر خضراء + 120 بروتين + 30 غرام خبز كامل.

الحمية الثانية لخسارة 10 كيلو في الشهر

3 ايام قبل البدء في البرنامج تكون مخصصه للفواكه

نوع واحد كل يوم

مثلا

اليوم الاول يوسفي

اليوم الثاني رمان

اليوم الثالث تفاح

الفطور

كوكتيل فواكه و خضر او فواكه او خضر او حبه فاكهة + حليب او مشتقاته ( مره في اليوم ) + ملعقة عسل او مريى + حفنة مكسرات نيئة + شريحه خبز كامل + قهوة او شاي دون سكر

الساعة العاشره

1 فاكهة + كوب شاي + حفنه مكسرات

الغذاء

اي خضر خضراء ( الابتعاد عن البروكلي و الكرنب لمن يعانون #من الكرش ) اي كميه شوربة او سلطة او … الطهي صحي نسبة الخضروات 50 بالمئه #من الغذاء و نبدا بها و الباقي يكون #من طبخ البيت بكميات قليلة .

الساعة 4

1 فاكهة + كوب شاي + حفنة مكسرات

العشاء قبل 7و نصف

قطعة بروتين مطهو بطريقه صحية + حبوب ( عدس …حمص او رز بني ) نصف كوب.

الحمية الثالثه ودع 10 كيلو في 4 اسابيع

فطور الصباح

قهوة او شاي +شريحه خبز كامل +2 زبادي مع 150 غرام سيريال ( كورون فليكس)

السناك

1 اجاصة +6 حبات بندق +1 زبادي

الغذاء

بروكلي + كرنب + ملعقة زيت زيتون

فاكهة ( حبة اي نوع )

السناك

حبة فاكهة

العشاء

صدر دجاج + 100 غرام #من القمح او رز + حبة فاكهة

نصائح عامة

شرب الماء 2 لتر يوميا

المشي

النوم 8 ساعات

الرجيم الرابع اخسر 10 كيلو في 30 يوم

فطور الصباح

7 تمرات + كوب حليب او زبادي عادي

الغذاء

خضار مطهوة على البخار

او

بروتين مشوي

العشاء

شوربة خضار .

السناك

الفاكهة لكن يجب ان يكون نوع واحد.

شبكةعيونالإخبارية

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