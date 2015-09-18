تنفيذ 27 حكم قضائي وإداري بسوهاج‎

تنفيذ عدد ” 27 ” حكم قضائي وإداري بدائرة المديرية، بإشراف اللواءات مساعدي المدير لقطاع الشمال والجنوب وفرقة الشرق في إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة لتأمين تنفيذ كافة الأحكام القضائية والقرارات والإدارية حفاظاً علي هيبة الدولة وتأكيداً لسيادة القانون .

ففي مركز شرطة المراغة، تم تأمين تنفيذ عدد “15″ حالة تعدي علي الأراضي الزراعية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4152 إداري المركز لسنة 2015 .

> بينما مركز شرطة جرجا، تم تأمين تنفيذ عدد “9″ حالة تعدي علي الأراضي الزراعية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3240 إداري المركز لسنة 2015 .

> وفي مركز شرطة ساقلته، تم تأمين تنفيذ عدد “3″ حكم قضائي، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2032 إداري المركز لسنة 2015.

> ما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافة الأحكام القضائية والقرارات الإدارية بدائرة المحافظة .