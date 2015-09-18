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ضبط 582 مخالفة مرورية و 10 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بسوهاج

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ضبط 582 مخالفة مرورية و 10 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بسوهاج ضبط 582 مخالفة مرورية و 10 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بسوهاج

أرشيفية

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بشن حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزي الأسلحة والمواد المخدرة وضبط الأمن بالشارع، تحت اشراف اللواء أحمد أبو الفتوح  مدير أمن سوهاج.
> حيث تم ضبط عدد 582 مخالفة مرورية و 11 قضية تموينية و 10 قطع سلاح ناري و 8 قضايا مخدرات ما بين تعاطي واتجار و 57 مخالفة مرافق متنوعة، كما تم تنفيذ عدد 710 حكم قضائي، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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