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مشاجرة بالأسلحة النارية بسوق المواشي في سوهاج‎

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مشاجرة بالأسلحة النارية بسوق المواشي في سوهاج‎ مشاجرة بالأسلحة النارية بسوق المواشي في سوهاج‎

أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن من فض مشاجرة بالأسلحة النارية بسوق المواشي بمركز طما في سوهاج.

تلقى اللواء أحمد ابو الفتوح مدير أمن سوهاج، اخطارًا من ضباط مركز شرطة طما يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بسوق الماشية بدائرة المركز، إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز و فور وصول القوات لمكان البلاغ لاذ طرفـي المشاجرة بالفرار داخل الزراعات، وتمكنت القوات من ضبط المدعو محي الدين أحمد محمد حسن 52 سنة عامل – ويقيم بندر طما وبحيازته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 30001 والخزينة الخاصة بها.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحديد وضبط طرفـي المشاجرة.
> تحرر عن ذلك المحضر رقم 4211 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض على النيابة العامة.

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