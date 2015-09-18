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فان جال يوضح كيف سيواجه غياب لوك شو

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فان جال يوضح كيف سيواجه غياب لوك شو فان جال يوضح كيف سيواجه غياب لوك شو

إصابة مريعة تلك هي التي تعرض لها لوك شو الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد بعدما تعرض لكسر مضاعف في الساق أمام أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، ومن المحتمل بسبب ذلك أن يغيب حتى نهاية الموسم.

وكان شو يعد من ضمن الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المدير الفني ليونايتد لويس فان جال خلال الموسم الجاري، ولكن بعد تلك الإصابة فإن كل شيء تغير.

ووجه سؤالا إلى فان جال حول كيف سيواجه غياب اللاعب الإنجليزي.

وأجاب المدرب الهولندي في تصريحاته التي نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قائلا:"نحن كنا نعتمد في الناحية اليسرى على شو وممفيس ديباي هنا لا تكمن أي مشكلة".

وأكمل"المشكلة تكمن أن شو من اللاعبين الذين يعرفون كيف يلعبون بجوار خط الملعب بشكل جيد ومن الصعب جدا أن نستبدله إذا كان في مستوى جيد، والآن علينا البحث عن لاعب بديل يملأ ذلك الفراغ وهذا أمر ليس بالسهل".

واستدرك"لكن بالرغم من ذلك فنحن لدينا دالي بليند، ماركوس روخو، وآشلي يونج وهم بدائل جيدة جدا".

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فيديو اليوم السابع