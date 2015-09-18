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ريال مدريد ضد جرانادا .. بينيتيث يتحدث عن المتسبب الرئيسي في إصابات الملكي

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ريال مدريد ضد جرانادا .. بينيتيث يتحدث عن المتسبب الرئيسي في إصابات الملكي ريال مدريد ضد جرانادا .. بينيتيث يتحدث عن المتسبب الرئيسي في إصابات الملكي

(إفي): نفى المدير الفني لريال مدريد الإسباني، رافائيل بينيتيث وجود أي صلة للإصابات التي يعاني منها عدد من لاعبوه بطريقة تدريب الطاقم الفني أو التحضير البدني، مؤكدا في الوقت ذاته أنها ليست بـ"الكثيرة" بالمقارنة مع فرق أخرى.

وقال بينيتيث خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة جرانادا في الجولة الرابعة من الليجا، "ليس لدينا إصابات كثيرة". وأضاف "لدينا عدد مقبول من الإصابات بالنسبة لفريق كبير يشارك في مباريات عديدة بشكل مكثف".

وأفصح بينيتيث عن المتسبب الرئيسي في تلك الإصابات "لعبنا مباريات تحضيرية قوية قبل بداية الموسم، والموسم الجديد بدأ بشكل مكثف بدنيا، ما بين مباريات المنتخبات الدولية ومزيد من المباريات".

وسيضطر المدرب الإسباني لإجراء بعض التغييرات على تشكيلة الفريق الأساسية في مباراة السبت أمام جرانادا بسبب الإصابات التي ضربت صفوف الفريق، والذي يعاني من غيابات أبرزها الويلزي جاريث بيل والإسباني سيرخيو راموس.

وقال في هذا الصدد "لم نحدد أي شيء بعد، نعمل مع جميع اللاعبين لكي يشعروا بقدرتهم على المشاركة، ثم سنقرر فيما بعد. من الممكن أن ندعم الأجنحة أو نغير نظام الفريق بإضافة لاعب وسط آخر".

وكشف بينيتيث النقاب عن أنه يتحدث يوميا مع كريستيانو رونالدو "تحدثت معه في البداية ونتحدث يوميا بخصوص بعض الأمور الخططية. هو يعلم أنه لديه مطلق الحرية للتحرك للأمام والتنسيق مع بقية زملائه وإحداث التوازن الدفاعي. يمكنه اللعب على الأجنحة أو في وسط الهجوم ويكون فعال دائما".

واختتم بينيتيث حديثه عن منافسة جرانادا في مباراة السبت "يمكنهم مباغتتنا إذا ما تمكنوا من استغلال نقاط قوتهم. لديهم العامل البدني ويلعبون بسرعة في الهجوم وعلى الأجنحة. إنه فريق يعرف ما يجب أن يقدمه على المستوى الخططي ولكني أفكر فيما سيقدمه فريقي في المباراة. إذا ما لعبنا بشكل جيد، لن يتمكنوا من مفاجئتنا ولكن يجب علينا الحذر".

ويريد الريال الفوز بمباراة السبت لتصدر الليجا مؤقتا في انتظار ما ستسفر عنه مباراة برشلونة أمام ليفانتي في ملعب "كامب نو"، حيث يحتل الميرينجي المركز الثاني برصيد سبع نقاط بينما ينفرد البلاوجرانا بصدارة الترتيب برصيد تسع نقاط.

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