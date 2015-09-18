أتليتكو ضد إيبار .. سيميوني: ماذا أطلب من جاكسون؟ أن يفعل ما اعتاد عليه دائما

(إفي): توقع الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الإسباني لكرة القدم، يوم الجمعة أن يقدم مهاجمه الكولومبي جاكسون مارتينيز، "في حال إشراكه"، "مباراة كبيرة" أمام إيبار يوم السبت في رابع جولات الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا) على ملعب الأخير.

وأكد سيميوني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السبت "ماذا أطلب من جاكسون؟ أن يفعل ما اعتاد عليه دائما. السبت، إذا ما شارك في المباراة، أنا متأكد من أنه سيقدم مباراة كبيرة".

ولم يفصح المدرب الأرجنتيني عن إمكانية الدفع بلاعبه الكولومبي لقيادة هجوم "الروخيبلانكوس" في مباراة السبت على الرغم من إشراكه للاعب خلال مران أمس الخميس واليوم أساسيا إلى جانب الأرجنتيني الشاب بوسيانو فييتو والفرنسي أنطوان جريزمان.

ومن المنتظر أن تطرأ بعض التغييرات على تشكيلة الفريق المدريدي التي خاضت مباراة دوري الأبطال يوم الثلاثاء الماضي أمام جالاتا سراي التركي، حيث سيعود الجناح الأيسر البرازيلي فيليبي لويس على حساب مواطنه جييرمي سيكيرا، في الوقت الذي سيعود فيه القائد جابي فيرنانديز في منتصف الملعب على حساب ساؤول نييجيز.

وقال سيميوني خلال المؤتمر "جابي وأوليفر توريس بخير، وهذا يمنحنا هجوما قويا إلى جانب فرناندو توريس. ومن الواضح للجميع أننا نحاول التركيز دائما على اختيار تشكيلة اللاعبين التي تستطيع الفوز بالمباريات أكثر من الاهتمام باللعب بعدد أكثر من المهاجمين أم لا".

وعن تشكيلة فريقه الحالية، قال سيميوني "لدينا فريق به العديد من العناصر الشابة التي يجب الاهتمام بها واحتضانها داخل المجموعة، وهذا لن يحدث بين عشية وضحاها. وكلما اندماج اللاعبون بشكل أسرع، ستجدون أداءا أفضل وسيكون بمقدورهم حينئذ تقديم أفضل ما لديهم".

وتطرق سيميوني للحديث عن مباراة السبت أمام إيبار في (الليجا)، خاصة أنها تأتي بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق خارج ملعبه أمام جالاتا سراي التركي في دوري الأبطال بثنائية نظيفة حملت توقيع الفرنسي أنطوان جريزمان.

وقال الـ"تشولو" في هذا الصدد "نعتمد دائما في فلسفة لعبنا على الفوز دون النظر لاسم المنافس الذي نواجهه في أي بطولة، فقط ارتداء قميص أتلتيكو مدريد. في كل مباراة نرتدي فيها هذا القميص، تتولد لدينا دوافع جديدة، وبخاصة، الرغبة في تقديم مباراة كبيرة".

وعلى الرغم من الفوز في مباراة الموسم الماضي على ملعب (إيبوروا) (1-3)، قال سيميوني "الوضع مختلف الآن. سينتظرنا منافس يمتلك حماس كبير ويعمل بشكل جيد منذ بداية الموسم فضلا عن التنظيم الدفاعي الذي يتمتع به والضغط على الخصم ثم لعب الكرات المرتدة بشكل مباغت".

ويريد (الروخيبلانكوس) الفوز بمباراة الغد من أجل مواصلة مطاردة فريقي المقدمة برشلونة وريال مدريد، حيث يحتل الفريق المركز السادس برصيد ست نقاط مبتعدا بفارق نقطة خلف ريال مدريد الوصيف وبنقطتين خلف برشلونة المتصدر.