الكشف عن - أمهر 10 لاعبين في لعبة فيفا 16.. رونالدو خارج الخمسة الأوائل

كشف شركة (EA Sports) المنتجة للعبة فيفا 16 المنتظر طرحها في الأسواق خلال الأيام المقبلة عن أمهر 10 لاعبين من خلال الإمكانات التي وضعها المتخصصون لنجوم العالم.

وخرج كريستيانو رونالدو من قائمة أمهر خمس لاعبين فيما احتل ليونيل ميسي ساحر برشلونة صدارة أمهر اللاعبين من خلال الإمكانات.

وضمت قائمة الأمهر لاعبين فقط من الدوري الإنجليزي وخماسي من الدوري الإسباني وثلاثة من بايرن ميونيخ.

وجاء لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد عاشرا وطاقة المراوغة له 89، تاسعا تياجو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونيخ وطاقته 89. وهو نفس إمكانات سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي في الترتيب الثامن.

وحل أندرياس إنيستا لاعب وسط برشلونة سابعا بمهارة طاقتها 90 بالتساوي مع كريستيانو رونالدو صاحب الترتيب السادس.

المراكز الخمسة الأولى وطاقة المراوغة:

5) فرانك ربيري 91

4) نيمار 92

3) إدين أزار 92

2) أريين روبين 92

1) ليونيل ميسي 94