مصرع طفلين في حريق «عشة» بسوهاج

لقى طفلان شقيقان مصرعهما حرقا بناحية قرية العقوبية بالرشايدة دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، وذلك عقب نشوب حريق بعشة مشيدة بالخشب ومسقوفة بالبوص أعلى الطابق الثالث بمنزلهما.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من مركز شرطة العسيرات بنشوب حريق بدائرة المركز ووجود متوفيين.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد علاء الدين السعيد مدير إدارة الحماية المدنية والتى تمكنت من السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين نشوب الحريق بعشة من الخشب مسقوفة بالبوص بالطابق الثالث بمنزل ملك الطيب عطية إسماعيل، 53 عامًا مزارع، ويقيم بذات الناحية.

أسفر الحادث عن وفاة إسماعيل محمد الطيب عطية، 6 سنوات، وفرحة محمد الطيب عطية، 4 سنوات، وانحصرت التلفيات فـى احتراق كمية من البوص والأخشاب، و بسؤال والد المتوفيين – يقيم بذات الناحية – قرر بأن نجله المتوفى الأول مصاب بكهرباء زيادة بالمخ، وحال لهوه بالنار بالطابق الثالث اشتعل الحريق، مما أدى إلى وفاتهما، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

تم نقل المتوفين لمستشفى المنشاة المركزي بتوقيع الكشف الطبي على الجثتين، وبمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيــة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2200 إدارى المركز.