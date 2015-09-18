تكرارا لحادث "إيلان".. وفاة طفلة سورية تبلغ 4سنوات غرقا قرب سواحل تركيا

ذكرت قناة العربية، أن طفلة سورية تبلغ من العمر 4 سنوات لقيت مصرعها غرقا قرابة السواحل التركية، فى حادث مشابه للظروف للطفل "ايلان" الذى لم تمر على وفاته أكثر من أسبوعين .

وأضاف الموقع، أنه حتى الآن لم يتم التعرف على هوية الطفلة السورية، موضحا أن قوات خفر السواحل عثرت على جثتها فى منطقة تشيسما المقابلة لجزيرة كوس اليونانية، بينما تم إنقاذ 14 سوريا، بينهم 8 أطفال كانوا على نفس المركب التى كانت تقل الطفلة.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء التركى نعمان كورتولموس، أن 274 مهاجرا لقوا مصرعهم غرقا منذ بداية العام قبالة سواحل تركيا، بينما تم إنقاذ أكثر من 53 ألفا و200 شخص.

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