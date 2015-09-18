رئيس المجلس الأوروبى يزور القاهرة غدًا ويلتقى بالرئيس السيسى

يصل رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك إلى القاهرة غدًا السبت فى زيارة تستغرق عدة ساعات يستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى.. كما سيعقد عقب اللقاء مؤتمرًا صحفيًا.

وكان توسك قد عقد اجتماعًا طارئًا مؤخرًا ببروكسل على المستوى الوزارى لبحث قضية اللاجئين ومن بينهم السوريون، كما أعلن رئيس المجلس الأوروبى أن قمة طارئة للاتحاد الأوروبى حول اللاجئين ستعقد فى بروكسل يوم 23 من شهر سبتمبر الجارى.

ومن المقرر أن تتفق الدول الأعضاء خصوصًا حول تقاسم 120 ألف لاجئ، عملًا بتوصية للمفوضية الأوروبية من أجل تخفيف الضغوط عن إيطاليا واليونان والمجر التى تواجه تدفقًا لا سابق له من اللاجئين.