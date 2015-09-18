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بالصور..وصول المصابين المكسيكيين فى حادث الواحات إلى بلادهم

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وصل منذ قليل المصابين المكسيكيين فى حادث الواحات البحرية إلى المكسيك بصحبة وزيرة الخارجية المكسيكية "كلاوديا ماسيو ساليناس".

كانت الوزيرة المكسيكية قد غادرت على متن طائرة خاصة برفقتها 6 مصابين، ومن المقرر أن يغادر الجثامين خلال الأيام القليلة القادمة، ووصل المصابين فى 6 سيارات إسعاف مؤمنة بسيارات شرطة وبرفقتهم أطباء من مستشفى معهد ناصر، وفريق من هيئة الإسعاف المصرية، بقيادة دكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع العمليات بهيئة الإسعاف.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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