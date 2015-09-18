بالصور..وصول المصابين المكسيكيين فى حادث الواحات إلى بلادهم

وصل منذ قليل المصابين المكسيكيين فى حادث الواحات البحرية إلى المكسيك بصحبة وزيرة الخارجية المكسيكية "كلاوديا ماسيو ساليناس".

كانت الوزيرة المكسيكية قد غادرت على متن طائرة خاصة برفقتها 6 مصابين، ومن المقرر أن يغادر الجثامين خلال الأيام القليلة القادمة، ووصل المصابين فى 6 سيارات إسعاف مؤمنة بسيارات شرطة وبرفقتهم أطباء من مستشفى معهد ناصر، وفريق من هيئة الإسعاف المصرية، بقيادة دكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع العمليات بهيئة الإسعاف.



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