مصادر: شريف إسماعيل يلتقى المرشحين للتشكيل الوزارى قبل حلف اليمين غدًا

قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة المكلف انتهى اليوم الجمعة، من لقاء المرشحين للحقائب الوزارية فى التشكيل الحكومى الجديد بشكل نهائى وتوجيههم بتكليفهم رسميا بالحقائب الوزارية، وذلك قبل حلف اليمين غد السبت، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن أبرز المرشحين لتولى حقائب فى الحكومة الجديدة كل من: الدكتور سامح مهران وزيرا للثقافة، والدكتور أشرف الشيحى وزيرا للتعليم العالى، والدكتور أحمد عماد وزيرا للصحة، وشريف سامى وزيرا للاستثمار، والمهندس محمد الشيمى وزيرا للتموين، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزيرا للزراعة.

وبقاء وزراء التخطيط والإسكان والتنمية المحلية والرى والخارجية والعدل والإنتاج الحربى والدفاع، وضم وزارة التطوير الحضرى للإسكان ووزارة السكان للصحة.

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