أخبار عاجلة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الصحة السعودية تطلب بيانات الضحايا المصريين بحادث الحرم لصرف تعويضاتهم

Google+ Print
الصحة السعودية تطلب بيانات الضحايا المصريين بحادث الحرم لصرف تعويضاتهم الصحة السعودية تطلب بيانات الضحايا المصريين بحادث الحرم لصرف تعويضاتهم


>

رسالة مكه المكرمة: عبد الفتاح عبد المنعم - وليد عبد السلام - ميرفت رشاد - إسماعيل رفعت : على حسان
>أكد الدكتور علاء عيد، نائب رئيس البعثة الطبية المصرية للحجاج، أن وزارة الصحة طلبت بيانات المتوفين والمصابين والمفقودين فى حادث رافعة الحرم من البعثة الطبية المصرية لاستيفاء أوراقهم، لصرف التعويضات المقررة لهم من جانب الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال الدكتور علاء عيد، نائب رئيس البعثة الطبية المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن عدد المصابين فى حادت الحرم 28 حالة والمتوفين 4 حالات ولا يوجد مفقودون.

وأضاف نائب رئيس البعثة الطبية للحج أن المصابين فى حادث رافعة الحرم خرج منهم 15 حالة وما زال تحت العلاج 13 حالة أخرى.

وأوضح نائب رئيس البعثة الطبية للحج أنه سيتم تجهيز كل البيانات والتقارير الطبية للمتوفين والمصابين فى حادث رافعة الحرم وتسليمها إلى وزارة الصحة السعودية.
>

موضوعات متعلقة:


>بالصور.. إمام الحرم النبوى يدعو لحماية الأقصى من العدوان الصهيونى
>

البعثة الطبية لحجاج الجمعيات الأهلية: اكتشاف إصابة بالزهايمر بين الحجاج المصريين و2 بالسرطان.. وارتفاع حالات غسيل الفشل الكلوى لـ 9 ودخول 4 فى غيبوبة كبدية
>

الرئيس التنفيذى لبعثة الحج يتفقد تجهيزات مخيمات القرعة بمشعر عرفات.. اللواء ماهر: ارتفاع حالات الوفيات بين صفوف الحجاج المصريين إلى 7.. و58 ألفا و141 حاجا مصريا وصلوا أرض المملكة حتى الآن
>

ملف تفاعلى.. تعرف على مناسك الحج لبيت الله الحرام
>

بعثة الحج بالمدينة تنهى إجراءات تفويج ضيوف الرحمن إلى مكة.. لجان السياحة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة خدمات الطوافة والتسكين ..والشركات تتنافس على محمد حسان وعلى جمعة وسعد الهلالى
>

ننشر تفاصيل خطة التأمين الطبى لتصعيد ونفرة الحجاج المصريين لعرفات.. وقف العمل بالعيادات الخارجية من يوم 8 ذى الحجة واستبدالها بفرق للطوارئ.. وتشديد إجراءات الوقاية من الكورونا وأنفلونزا الطيور
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات