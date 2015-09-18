الصحة السعودية تطلب بيانات الضحايا المصريين بحادث الحرم لصرف تعويضاتهم

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>أكد الدكتور علاء عيد، نائب رئيس البعثة الطبية المصرية للحجاج، أن وزارة الصحة السعودية طلبت بيانات المتوفين والمصابين والمفقودين فى حادث رافعة الحرم من البعثة الطبية المصرية لاستيفاء أوراقهم، لصرف التعويضات المقررة لهم من جانب الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال الدكتور علاء عيد، نائب رئيس البعثة الطبية المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن عدد المصابين فى حادت الحرم 28 حالة والمتوفين 4 حالات ولا يوجد مفقودون.

وأضاف نائب رئيس البعثة الطبية للحج أن المصابين فى حادث رافعة الحرم خرج منهم 15 حالة وما زال تحت العلاج 13 حالة أخرى.

وأوضح نائب رئيس البعثة الطبية للحج أنه سيتم تجهيز كل البيانات والتقارير الطبية للمتوفين والمصابين فى حادث رافعة الحرم وتسليمها إلى وزارة الصحة السعودية.

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