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الخارجية: لقاءات سفير مصر مع مسئولين مكسيكيين لمتابعة زيارة كلاوديا ماسيو

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الخارجية: لقاءات سفير مصر مع مسئولين مكسيكيين لمتابعة زيارة كلاوديا ماسيو الخارجية: لقاءات سفير مصر مع مسئولين مكسيكيين لمتابعة زيارة كلاوديا ماسيو
قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن اللقاءات التى تتم بين السفير ياسر شعبان سفير فى المكسيك، والمسئولين بالخارجية المكسيكية خلال الأيام الأخيرة تأتى فى إطار متابعة نتائج الزيارة التى قامت بها وزيرة خارجية المكسيك كلاوديا ماسيو إلى مصر مؤخراً.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن البيان المشترك الصادر عن لقاء وزيرى الخارجية فى القاهرة يوم الأربعاء الماضى يعكس بوضوح ما تم التوافق عليه بين الطرفين، مؤكداً تفهم الجانب المصرى الكامل لظروف الحادث وما تسبب فيه من آلام لدى أسر الضحايا وحكومة وشعب دولة المكسيك الصديقة.

وأكد المستشار أحمد أبو زيد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التى تتم، مشيراً إلى أن المصرية أكدت للجانب المكسيكى أنها تتم بأكبر قدر من الدقة والحيادية والشفافية، وأن الجانب المكسيكى سيوافى بنتائج التحقيقات فور اكتمالها.

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مصر 365

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