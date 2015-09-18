إندبندنت: مورينيو قد يتم إيقافه بسبب واقعة الطبيبة بعد فيديو قناة سكاي

أفادت صحيفة (إندبندنت) الإنجليزية بأن جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي قد يتعرض للإيقاف 5 مباريات إذا ثبتت إدانته في سب طبيبة البلوز إيفا كارنييرو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يحقق في الواقعة حاليا بعد تلقيه شكوى ضد مورينيو إثر مهاجمة الأخير للطبيبة بعد دخولها أرضية الملعب سريعا دون إذنه لعلاج إدين أزار في الدقائق الأخيرة من مباراة سوانزي سيتي (2-2) بالجولة الأولى من الدوري.

ويحقق الاتحاد حاليا في استخدام مورينيو لكلمات بذيئة إذ تشير الصحيفة إلى أن كاميرا قناة (سكاي سبورتس) التقطت البرتغالي وهو يوجه عبارة (إبن العاهرة) بلغته الأم للطبيبة أو مساعدها أو كليهما.

وأكدت الصحيفة أن إيفا لم تظهر في تدريبات تشيلسي منذ تلك الواقعة التي قرر بعدها مورينيو استبعادها من طاقم الفريق الذي يتواجد في المباريات.