مانشيني: هناك فرقا أقوى من إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

يرى روبرتو مانشيني مدرب إنتر ميلان أن هناك فرقا أقوى من الأخير في الدوري الإيطالي الموسم الحالي.

وأبدى المدرب الإيطالي سعادته بالبداية المثالية لفريقه بالفوز بالمباريات الثلاث الأولى مؤكدا أنه أمر جيد لكن الموسم مازال طويلا.

وحسم النيراتزوري دربي ميلانو بالفوز 1-0 على ميلان بهدف الكولومبي فريدي جوارين بعدما تفوق على أتالانتا بهدف دون رد وعلى كاربي بهدفين لهدف.

وقال مانشيني لصحيفة (كورييري ديلو سبورت):"الفوز بالدربي ليس سهلا، وبالنسبة لنا الأمر كان معقدا".

وأضاف "من سنتين روما فاز بـ10 مباريات متتالية لكنه أنهى الموسم في المركز الثاني خلف يوفنتوس".

وأردف "البداية الجيدة مهمة وتمنحنا بعض الراحة، لكننا نعلم أن هناك فرقا أفضل منا، وأن منافسينا سيعودون مرة أخرى بعد البداية السيئة".