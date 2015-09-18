مورينيو مازحا: ضربة جزاء أزار؟ كانت دعاية لكأس العالم للرجبي

امتدح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي لاعبه البلجيكي أدين أزار مؤكدا أنه أفضل لاعب بإنجلترا على الرغم من فشله في تسجيل أي هدف هذا الموسم.

وأهدر أزار فرصة تسجيل أول أهدافه هذا الموسم بعد أن أطاح بضربة جزاء أمام مكابي تل أبيب في دوري أبطال أوروبا فوق المرمى.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي مازحا عن ضربة الجزاء "ربما كان اتفاق بينه وبين أحد الرعاة للدعاية لكأس العالم للرجبي".

وأضاف "هو يظل أفضل لاعب في إنجلترا، الأمر لم يكن فقط قبل الأداء السيء وإهدار ضربات الجزاء فهو الأفضل".

وأكمل "سيظل هو المختص بتسديد ركلات الترجيح في تشيلسي إلا لو كان له رأي أخر".

وأفاد متهكما على الحكام "للأسف في الدوري الإنجليزي لا يمنحوه هؤلاء الفرصة لإبراز موهبته في لعب ركلات الجزاء".

وكان مورينيو قد انتقد التحكيم في الدوري الإنجليزي واتهمه أنه يتغاضى عن ركلات جزاء كثيرة لصالح فريقه.