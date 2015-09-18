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الاتحاد البرازيلي يستأنف عقوبة نيمار أمام المحكمة الرياضية

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الاتحاد البرازيلي يستأنف عقوبة نيمار أمام المحكمة الرياضية الاتحاد البرازيلي يستأنف عقوبة نيمار أمام المحكمة الرياضية

(إفي): تقدم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي، ضد قرار اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) بإيقاف المهاجم نيمار لأربع مباريات، بعد طرده في بطولة كوبا أمريكا التي استضافتها تشيلي الصيف الماضي.

وأوضحت المحكمة الرياضية في بيان صادر اليوم الجمعة بأن الاتحاد البرازيلي "يسعى لإلغاء القرارات التي اتخذتها لجنتا الانضباط والاستئناف بالفيفا، اللتين أقرتا بضرورة إيقاف اللاعب في مباراتين أخريين ضمن أجندة الاتحاد الدولي"، بعد أن غاب بالفعل عن مباراتين لراقصي السامبا خلال البطولة القارية.

وسيحول إكمال العقوبة دون مشاركة نيمار في أول مباراتين بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018 ، اللتين يخوضهما البرازيلي أمام نظيريه التشيلي والفنزويلي يومي الثامن و13 أكتوبر المقبل.

ويرى الاتحاد البرازيلي أن الإيقاف يجب أن يقتصر على البطولة التي تلقى فيها اللاعب العقوبة، وهي كوبا أمريكا في هذه الحالة.

وبعد صافرة النهاية لمباراة البرازيل مع كولومبيا في الجولة الثانية من الدور الأول للبطولة، رمى نيمار بالكرة اللاعب بابلو أرميرو، وحاول الاعتداء بالنطح على خيسون موريو، ووفقا لتقرير المباراة الذي نشره الكونميبول، قام بسب الحكم التشيلي إنريكي أوسيس.

وبسبب هذه الأفعال، عوقب اللاعب بالإيقاف أربع مباريات.

وقالت المحكمة الرياضية في بيانها إنها ستصدر قرارها في هذا الشأن مطلع أكتوبر، "بما أن جميع الأطراف قد اتفقت على الإسراع بالعملية".

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