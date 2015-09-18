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روسيا: إقالة سكرتير الفيفا لن تؤثر على تنظيم مونديال 2018

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روسيا: إقالة سكرتير الفيفا لن تؤثر على تنظيم مونديال 2018 روسيا: إقالة سكرتير الفيفا لن تؤثر على تنظيم مونديال 2018

(إفي): أكد وزير الرياضة ورئيس اتحاد كرة القدم في روسيا، فيتالي موتكو، اليوم الجمعة إن إقالة السكرتير العام للاتحاد الدولي (فيفا) جيروم فالكه، لن تؤثر بأي صورة على سير عملية الإعداد لمونديال 2018 الذي تستضيفه بلاده في غضون ألف يوم.

وقال موتكو في تصريحات لوكالة (تاس) الروسية "بين اللجنة المنظمة للمونديال والفيفا هناك منظومة تفاعل متدفقة. علاقاتنا رائعة والتفاهم في أفضل صوره. لن تكون هناك مشكلات".

وأفاد الفيفا أمس الخميس بأنه أعفى فالكه من منصبه "بشكل فوري، وحتى إشعار آخر"، بعد أن شغله منذ 2007 ، في قرار أتى بالتزامن مع اتهامات موجهة إليه بالضلوع في بيع تذاكر للمونديال بأثمان أعلى من أسعارها الأصلية.

وأشار وزير الرياضة الروسي إلى أن القائم بأعمال السكرتير العام للفيفا، ماركوس كاتنر، "يعلم بكل تفاصيل المشروع"، وأن "كل القرارات المهمة قد تم اتخاذها".

وأبرز "اليوم نحتفل بتبقي ألف يوم على المونديال. يبدأ العد التنازلي في صورة أيام. لن يحدث ما يؤثر على الإعداد للبطولة".

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