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فالكاو يرسل قميصه لحارس كولومبي أصيب بطلق ناري

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فالكاو يرسل قميصه لحارس كولومبي أصيب بطلق ناري فالكاو يرسل قميصه لحارس كولومبي أصيب بطلق ناري

(إفي): أرسل الكولومبي راداميل فالكاو لاعب تشيلسي الإنجليزي، قميصا له إلى حارس المرمى الأوروجوائي أليكسيس فييرا، الذي أصيب بطلق ناري في سطو مسلح تعرض له بمدينة كالي (جنوب غربي كولومبيا).

وتسلم فييرا، حارس مرمى فريق ديبور الفريق الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الكولومبي، قميص فالكاو الليلة الماضية عبر الاتحاد الكولومبي للاعبين المحترفين، الذي تولى مسئولية تقديم القميص باسم لاعب تشيلسي.

وكان فييرا قد تلقى عدة قمصان في السابق من لاعبين بمنتخب كولومبيا من بينهم جيمس رودريجز وديفيد إسبينوسا وسانتياجو أرياس وجاكسون مارتينيز.

كما قام عدد من لاعبي كرة القدم الكولومبيين المعتزلين، مثل حارس المرمى السابق أوسكار كوردوبا، بزيارة فييرا.

يشار إلى أن فييرا (36 عاما) أصيب بطلق ناري في 25 أغسطس الماضي خلال سطو مسلح، خضع على إثره لعمليتين جراحيتين حتى الآن.

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