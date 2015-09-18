حملة جديدة من برشلونة لمساعدة اللاجئين

(إفي): قدم نادي برشلونة الإسباني يوم الجمعة حملة لمساعدة اللاجئين تتضمن جمع أموال لصالحهم وتوعية المجتمع تجاههم ودعم اندماج من اضطروا إلى الهجرة لأوروبا.

وقرر نادي برشلونة عبر مؤسسته الخيرية وبالتعاون مع الصليب الأحمر، إطلاق حملة لتوعية أعضائه بقضية اللاجئين بشكل مغاير لما قامت به أندية أخرى، مثل ريال مدريد الذي تبرع بمليون يورو للاجئين الذين تستضيفهم إسبانيا.

وقال نائب رئيس النادي الكتالوني للشئون الاجتماعية، جوردي كاردونر، إن الأمر يتعلق بحملة ممتدة ويود النادي أن تمثل "مشروع تعاون مع أسرة البرسا الكبيرة".

وتم إطلاق اسم "لا يهم من أين أتيت" على الحملة، وتتضمن جمع أموال عبر مزادات لقمصان لاعبين من فريق كرة القدم الأول للنادي وتبرعات ترسل عن طريق شبكة الإنترنت وخلال مباريات الفريق الأول وفرق الناشئين.

كما سيشارك نجوم الفريق الأول لكرة القدم وفرق الناشئين بالبرسا في حملات توعية حول أوضاع اللاجئين.

كما تعهد كاردونر بمشاركة جميع الشركات ذات الصلة ببرشلونة في الحملة، بما فيها الخطوط الجوية القطرية (الراعي الرسمي للفريق الأول).

وأبدى كاردونر معارضته لتخصيص تبرع مادي محدد لمساعدة اللاجئين، لأنه يرفض "اتخاذ قرار قد يؤثر على أرصدة النادي".