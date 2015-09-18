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سجق الشارع يدمر صحتك ويصيبك بالتسمم.. لو بتحبه اعمله فى البيت

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سجق الشارع يدمر صحتك ويصيبك بالتسمم.. لو بتحبه اعمله فى البيت سجق الشارع يدمر صحتك ويصيبك بالتسمم.. لو بتحبه اعمله فى البيت
السجق البلدى من أهم الأطعمة التى يحبها الكثيرون، ويتم حشوه باللحم المفروم وإضافة بعض التوابل الخاصة.

و يتناوله الكثيرون على العربات التى تقوم بصناعة السجق البلدى وبأسعار قليلة دون معرفة حقيقة بطريقة إعداده ، وهذا ما أكده الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة.

ويتابع أن السجق البلدى المتواجد على العربات فى الشارع يتم صناعته من بقايا الحيوانات، مثل الجلود، والأسنان، وبعض الأعضاء الخارجية مثل العين واللسان، ويتم تخزينه لفترة حتى تنشط فيه البكتريا، ويضاف إليه نسبة قليلة من اللحوم، بالإضافة إلى وضع مكسبات اللون.

ويؤكد استشارى السمنة والنحافة ، أن تناول السجق البلدى المتواجد فى الشارع يؤدى إلى ارتفاع نسبة الثلاثية، التى تؤدى إلى الإصابة بانسداد فى الشرايين بشكل مباشر، وتؤدى إلى ارتفاع نسبة الكولسترول والسكر فى الدم ، كما يسبب الإصابة بفيروس "A " الالتهاب الكبدى الوبائى، والتسمم الغذائى.

ولذلك ينصح استشارى السمنة والنحافة، بضرورة الابتعاد عن تناوله من هذه الأماكن، والحرص على طهيه فى المنزل.

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مصر 365

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