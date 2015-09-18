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الاحتلال الاسرائيلى يمنع رئيس وزراء فلسطين ومسئولين أمنيين من دخول القدس

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الاحتلال الاسرائيلى يمنع رئيس وزراء فلسطين ومسئولين أمنيين من دخول القدس الاحتلال الاسرائيلى يمنع رئيس وزراء فلسطين ومسئولين أمنيين من دخول القدس
منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، ورئيس جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح، من دخول مدينة القدس عبر حاجز حزما، اليوم الجمعة.

وقال الناطق باسم الفلسطينية إيهاب بسيسو -في تصريحات صحفية- إن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز حزما منعت رئيس الوزراء ورئيسي جهازي المخابرات والأمن الوقائي من دخول المدينة المقدسة.
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